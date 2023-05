Conselho de Disciplina só decide pena de Sérgio Conceição na terça-feira

Treinador do FC Porto foi expulso com o Famalicão e está suspenso preventivamente.

Sérgio Conceição encontra-se suspenso preventivamente, depois de ter visto o cartão vermelho na parte final do jogo com o Famalicão, e falhará o próximo jogo do FC Porto, na segunda-feira, em Arouca.

Portistas e famalicenses já foram notificados sobre os relatórios oficiais do encontro que disputaram na noite de quinta-feira, relativo à segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, mas o Conselho de Disciplina só tomará uma decisão na terça-feira.

Até lá, os dois clubes poderão defender-se dos factos descritos no documento elaborado por Manuel Mota, que poderá ter um peso importante na pena a aplicar pelo CD ao treinador do FC Porto, expulso na sequência do imbróglio que se gerou junto ao banco do Famalicão quando Otávio fez o 2-2.

Os dragões viriam a ganhar o jogo por 3-2 e, dessa forma, confirmar a qualificação para a final da Taça de Portugal.