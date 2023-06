Conselho de Disciplina pune Luís Gonçalves com 50 dias de suspensão

Em causa, factos ocorridos no final do FC Porto-Casa Pia (2-1), disputado a 14 de maio de 2023.

Luís Gonçalves, administrador da SAD do FC Porto, foi condenado pelo Conselho de Disciplina da FPF a 50 dias de suspensão, além de ser multado em 8160 euros.

Em causa, factos ocorridos no final do FC Porto-Casa Pia (2-1), disputado a 14 de maio de 2023. Luís Gonçalves foi expulso pelo árbitro Manuel Oliveira já depois do apito final.

Luís Gonçalves, que mais uma vez estava a desempenhar a função de delegado ao jogo, envolveu-se numa troca de palavras com o roupeiro do Casa Pia, Gonçalo Ribeiro. "Vão para dentro! Vão para o c...", disse o funcionário casapiano, com Luís Gonçalaves a responder "Vai para o c...! Não mandas aqui".