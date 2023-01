Conselho de Disciplina pune FC Porto com três mil euros em multas

Obstrução das vias de acesso aos lugares de bancada na receção ao Famalicão e uso de engenhos pirotécnicos na origem das coimas.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) aplicou duas multas ao FC Porto no total de 2902 euros por causa do comportamento dos adeptos nos encontros com o Famalicão (da 16ª jornada da Liga) e com o Ac. Viseu (meia-final da Taça da Liga).

A primeira coima, de 1002 euros, deve-se à "obstrução das vias de acesso aos lugares de bancada" na receção ao Famalicão. "Após o final do jogo, foi-nos comunicado pelo Sr. Comandante das Forças de Segurança que o clube promotor do evento será alvo de levantamento de um auto devido à ocupação das vias de acesso aos lugares de bancada por parte de alguns adeptos", pode ler-se no comunicado que refere, ainda, ser esta uma "situação recorrente na ZCEAP do visitado".

A multa mais pesada - 1910 euros - deve-se ao "comportamento incorreto do público" na partida com o Ac. Viseu, em Leiria. "Um adepto afeto à sociedade desportiva visitada, FC Porto, Futebol, SAD, situado na Bancada Nascente Superior, setor 4A, no interior da ZCEAP, aos 7 e aos 65 minutos de jogo deflagrou um flash light, num total de dois engenhos pirotécnicos". Esse adepto, sublinhe-se, foi identificado e está impedido de assistir à final de amanhã (19h45), com o Sporting.