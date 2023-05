Conselho de Disciplina instaura processo disciplinar à SAD do FC Porto

Estádio do Dragão, casa do FC Porto

Uma queixa apresentada por Rui Santos, comentador e jornalista da TVI/CNN Portugal, contra o Porto Canal levou à abertura de um processo disciplinar contra a SAD do FC Porto.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo disciplinar à SAD do FC Porto. De acordo com o que se lê no comunicado do organismo, emitido esta quinta-feira, está em causa a "eventual inobservância de outros deveres, na sequência da convolação do processo de inquérito n.º 15-2022/2023, instaurado em 09 de março de 2023, tramitado na Comissão de Instrutores da LPFP, e concluído por esta em 22 de abril de 2023".

O que levou, de facto, à abertura deste processo disciplinar foi uma queixa de Rui Santos, jornalista da TVI/CNN Portugal, contra o Porto Canal, por declarações proferidas a respeito do comentador desportivo neste espaço televisivo. "Instauração de processo de inquérito, por deliberação da Secção Profissional, de 07 de março de 2023, tendo por objeto apuramento da relevância disciplinar dos factos participados, na sequência de participação apresentada por jornalista", anunciou na altura o Conselho de Disciplina.