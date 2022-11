"Conseguimos o primeiro lugar, que para muitos era impensável depois de duas jornadas..."

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, à Eleven Sports, após o triunfo por 2-1 sobre o Atlético de Madrid e apuramento para os "oitavos" da Champions no primeiro lugar do grupo B.

Análise: "Não é nada fácil, defrontámos uma das melhores equipas... ou seja, um dos melhores plantéis que podemos encontrar por essa Europa fora. Estamos a falar na Europa, que considero ser onde estão as melhores equipas do mundo, com um treinador e jogadores que se conhecem muito bem, estão há muito tempo juntos. Sabíamos o que o adversário ia fazer, porque necessitava deste jogo para continuar na Europa, e pela formação inicial deu para ver isso. Com Correa, Griezmann, Félix, De paul, Saúl, Molina, que é extremamente ofensivo, e cabia-nos a nós, dentro da estratégia definida, e com dificuldade de perceber qual era a abordagem do Atlético, apesar de haver alguns comportamentos padrão que nós conhecemos, era difícil prever a atitude e postura do adversário. Foi importante focar-nos no que nós tínhamos de fazer com e sem bola, em função da dinâmica e o que o Atlético faz habitualmente. Os jogadores foram fabulosos, acompanharam as nossas ideias."

Público: "O público foi uma ajuda muito importante, fiquei muito agradado com o público. O jogo correu bem, foi um jogo bastante positivo, mas mesmo nos momentos ema que equipa estava mais baixa, com uma ou outra dificuldade, normal, foi sempre muito positivo e essa energia sente-se. Precisamos muito do apoio deles."

Primeiro lugar do grupo: "Conseguimos o primeiro lugar do grupo, o que para muitos era impensável depois de duas jornadas. Agora é este espírito que eu quero e esse é o desafio que eu tive oportunidade de falar na antevisão do jogo. É o desafio que nós temos, porque não é possível uma equipa que dá esta resposta ou que tem dado respostas como esta, depois perder pontos, com todo o respeito, no campo do Santa Clara. Esta é a nossa luta."