Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, no final do encontro com o Vitória de Guimarães (3-0)

Análise mais global: onde é que o FC Porto perdeu o campeonato? "Já tive a oportunidade de o dizer, falei na evolução da equipa, a nossa primeira volta foi inferior ao expectável. Conseguimos fazer a melhor segunda volta de sempre, é de louvar, mas não foi suficiente para ganhar o campeonato. Somos a equipa com mais pontos nos quatro primeiros lugares. Faltou-nos a consistência que tivemos nesta segunda."

Como vive tudo isto? "É difícil arranjar palavras para descrever tudo o que sinto. Muito difícil. Mas eu... Ao sentir que ficámos perto em termos de pontos da equipa que ficou à nossa frente e por aquilo que disse, eu acho que somos a melhor equipa. É frustrante, angustiante, não estou habituado a perder muitas vezes. Não gosto de perder. Damos o máximo, somos exigentes, somos um clube com marca muito forte nas provas internacionais, principalmente nos últimos 40 anos. Eu encaixo no mau feitio de não gostar de perder, de querer ganhar sempre. Preparamos todas as situações para ganhar. Quando não se ganha, o jantar não vai ser bom, com certeza."