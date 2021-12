Conheça os onzes iniciais e suplentes de Vizela e FC Porto

Vítor Bruno estará no banco do FC Porto

As equipas de Vizela e FC Porto defrontam-se, a partir das 19 horas, no estádio do emblema minhoto, em jogo da 15.ª jornada da Liga Bwin. Confira as escolhas iniciais

Onze inicial do Vizela: Charles; Koffi, Bruno Wilson, Aidara e Ofori; Zag, Marcos Paulo e Samu; Zohi, Kiko e Schettine.

Suplentes do Vizela: Pedro Silva, Guzzo, Cassiano, Julião, Mendez, Kiki, Nuno Moreira, Tomás e Cann

Onze inicial do FC Porto: Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Fábio Cardoso e Zaidu; Otávio, Uribe, Vitinha e Luis Diaz; Evanilson e Taremi.

Suplentes do FC Porto: Marchesín, Pepê, Corona, Wendell, Sérgio Oliveira, Bruno Costa, Toni Martinez, João Marcelo e Fábio Vieira