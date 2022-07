Jesús Díaz foi emprestado com opção de compra pelo Barranquilla, da segunda divisão colombiana, ao FC Porto B. Em 2021, o irmão de Luis Díaz revelou que já lhe disseram que é o "mais técnico" e quem "cruza melhor" entre os dois

Numa entrevista concedida ao Nuestro Deportes em 2021, Jesús Díaz, irmão de Luis Díaz e mais recente reforço do FC Porto B, que recebeu o jovem extremo de 18 anos por empréstimo com opção de compra, admitiu já lhe terem dito que tinha mais habilidades técnicas do que a atual estrela do Liverpool.

"O que acontece é que "Lucho" [Luis Díaz] está noutro nível. O magrinho já está na Europa. Mas há quem diga que eu sou mais técnico do que ele e que tenho um melhor cruzamento do que o magrinho. Como sou esquerdino, dizem que sou diferente, que tenho mais técnica. É isso que muitos treinadores já me disseram, é por isso que posso jogar na posição 10", revelou o jovem, que acrescentou que prefere jogar mais na ala.

Apesar do sucesso do irmão Luis, que encantou o Estádio do Dragão e tem dado seguimento a esse sucesso no Liverpool, Jesús pode gabar-se de ter atingido um feito que o irmão nunca poderá ultrapassar: fez a estreia pelo Barranquilla, da segunda divisão colombiana, aos 16 anos, três anos mais cedo do que "Lucho".

"Ele [Luis Díaz] ligou-me no dia seguinte [à estreia], porque estava ocupado em Portugal, congratulou-me, deu-me muitos conselhos e disse-me para dar tudo, para provar o meu valor", referiu.

Com Luis e Lionel Messi como ídolos e o Barcelona como sonho máximo, Jesús Díaz prepara-se agora para voltar a seguir as pisadas do irmão mais velho, desta vez em Portugal.

