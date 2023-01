Rodrigo Mora fez história e está seguro pelo FC Porto: conheça-o melhor

Tornou-se no atleta mais jovem de sempre a jogar na II Liga, com 15 anos e 8 meses. Renovação está acertada.

É um dos mais promissores jogadores da formação do FC Porto e fez ontem, domingo, história ao estrear-se na II Liga com apenas 15 anos, oito meses e 10 dias.

Rodrigo Mora é o craque de quem se fala e o caso não é para menos: o prodígio dos dragões bateu o recorde que pertencia a Ricardinho, do Mafra - na época passada jogou com 16 anos, um mês e seis dias diante do Leixões -, tornando-se no jogador mais jovem de sempre a atuar no segundo escalão do futebol nacional.