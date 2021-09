Confirmado: Fábio Vieira passa a ser representado pela Gestifute de Jorge Mendes

Jogador de 21 anos é uma das maiores promessas do FC Porto.

Fábio Vieira, um dos jovens valores do FC Porto, passa a ser agenciado pela Gestifute, empresa de Jorge Mendes. O anúncio oficial foi feito esta quarta-feira através das redes sociais.

O jogador de 21 anos era representado pela MC Striker, mas o contrato entre as partes terminou no último dia de agosto.

Fábio Vieira vive um excelente momento, sobretudo depois do recente jogo com o Moreirense (5-0), no qual fez três assistências. Vencedor da Youth League em 2019, estreou-se no plantel principal na época 2019/20, com dois golos em oito jogos. Na temporada anterior esteve em 29 encontros e apontou um golo.