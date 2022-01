Confira os onzes iniciais e as novidades de Estoril e FC Porto

Confira os onzes iniciais de Estoril e FC Porto para o encontro da ronda 17 do campeonato, com início às 18h00.

São quatro as alterações na equipa inicial do FC Porto, tendo como comparação o triunfo por 3-1 frente ao Benfica, na anterior ronda do campeonato. Corona, Wendell, Luis Díaz (esteve infetado com covid-19) e Evanilson (cumpriu castigo) são as novidades, saindo João Mário (lesionado) Zaidu (na CAN), Fábio Vieira e Pepê.

No Estoril, cuja preparação para o jogo foi prejudicada por um surto de covid-19, destaque para a titularidade do defesa Racine Coly, que esta época disputou apenas um encontro, na Taça de Portugal. Bernardo Vital, central de apenas 21 anos, também está nas escolhas iniciais de Bruno Pinheiro.

Onze do Estoril: Thiago Silva; Carles Soria, Ferraresi; Vital e Coly; Rosier, João Gamboa e André Franco; Arthur, Chiquinho e Bruno Lourenço.

Suplentes: Dani Figueira, Volnei, Rodrigo Valente, Rui Fonte, David, Meshino, Joãozinho, Xavier, Patrick William

Onze do FC Porto: Diogo Costa; Corona, Mbemba, Fábio Cardoso e Wendell; Otávio, Vitinha, Uribe e Luis Díaz; Taremi e Evanilson.

Suplentes: Marchesín, Francisco Conceição, Pepê, Grujic, Sérgio Oliveira, Bruno Costa, Toni Martínez, João Marcelo e Fábio Vieira.