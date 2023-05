Confira os onzes iniciais de Conceição e Moreno para o FC Porto-Vitória

Sérgio Conceição, treinador do Famalicão

Confira as equipas iniciais de FC Porto e Vitória para o jogo da última ronda do campeonato, agendado para as 18h00 deste sábado.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; Pepê, Pepe, Marcano e Wendell; Otávio, Uribe, Eustáquio e Galeno; Evanilson e Taremi:

Suplentes: Cláudio Ramos, Fábio Cardoso, Veron, Zaidu, Grujic, Rodrigo Conceição, Namaso, André Franco e Toni Martínez.

Onze do Vitória: Bruno Varela; Ibrahima Bamba, André Amaro e Tounkara; Miguel Maga, Tomás Händel, Dani Silva e Afonso Freitas; Jota Silva, André Silva e Mikey Johnston.

Suplentes: Rafa, Hélder Sá, Safira, Tiago Silva, Nélson da Luz, Matheus Índio, Zé Carlos, Anderson e Jorge Fernandes.