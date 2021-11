Confira o onze provável do FC Porto para o jogo no reduto do Milan

Uribe não está a postos para ir a jogo, mas viajou com a equipa, assim como Marcano e Wendell. Para o lugar do colombiano deverá entrar Grujic, que esta época já foi titular contra o Atlético de Madrid

Titular na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, na deslocação ao reduto do Atlético de Madrid, Marko Grujic prepara-se para voltar ao onze do FC Porto esta noite, em San Siro.

Sem Uribe, a contas com um problema muscular na coxa direita, será o sérvio a incorporar a missão de blindar o meio-campo e a verdade é que o saldo do ex-Liverpool na prova milionária, de dragão ao peito, é positivo. Grujic integrou a equipa inicial em cinco ocasiões, das quais apenas uma terminou em derrota. Aconteceu na última temporada, frente ao Chelsea (0-2), na primeira mão dos quartos de final de 2020/21. Nas outras partidas da amostra, o FC Porto venceu Marselha (0-2), Olympiacos (0-2) e... Chelsea (0-1, na segunda mão), tendo empatado já esta época com o Atlético, onde o internacional sérvio fez parelha com Uribe no miolo.

O colombiano voltou a fazer tratamento à lesão sofrida diante do Boavista, assim como Marcano, travado por uma entorse no tornozelo direito. Wendell já está em regime de treino condicionado, mas também não será opção, conforme adiantou Sérgio Conceição. "O Wendell de certeza [que falha], o Marcano difícil e o Uribe muito difícil", explicou.

O trio seguiu viagem com a comitiva para Milão, juntamente com outros 23 jogadores. Mbemba, Corona e Toni Martínez, que ficaram de fora do dérbi portuense por opção, estão de volta aos eleitos. O jovem guardião Meixedo foi o único a ficar na Invicta.

Eis o onze provável do FC Porto: Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Pepe e Zaidu; Otávio, Sérgio Oliveira, Grujic e Luis Díaz; Taremi e Evanilson.