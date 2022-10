Confira o onze provável do FC Porto para o embate com o Benfica

FC Porto-Benfica, da 10.ª jornada da Liga Bwin, tem início marcado para as 20h15 desta sexta-feira.

Foi com uma fartura de opções para o lado direito da defesa que o FC Porto fechou a semana de preparação para o clássico com o Benfica. Depois de Rodrigo Conceição ter sido integrado na terça-feira, ontem foi a vez de João Mário receber autorização para trabalhar com os companheiros, ainda que com os mesmos condicionalismos de Galeno.

A condição do lateral-direito e do extremo, de resto, será avaliada hoje e o resultado poderá influenciar a tomada de decisão de Sérgio Conceição em relação ao onze. Principalmente para a defesa. Rodrigo e João têm alternado a titularidade nos últimos jogos - Manafá ainda procura ganhar ritmo -, mas tem sido o segundo a recolher a preferência do treinador para embates teoricamente mais difíceis, como sucedeu com o Bayer, para a Liga dos Campeões.

Se o departamento médico lhe der luz verde para jogar, há uma boa hipótese de repetir a titularidade com os encarnados, até porque cumprirá castigo com o Brugge, na quarta-feira, e Rodrigo é a solução natural que resta para a posição - a outra seria a adaptação de Pepê.

Do treino de ontem, sobra a notícia da disponibilidade de André Franco para o jogo de hoje. O médio ex-Estoril começou a semana em tratamento, devido a uma entorse no tornozelo esquerdo, que o afastou do duelo da Taça de Portugal com o Anadia, mas no boletim clínico divulgado ontem pelos dragões pode ler-se que está "totalmente apto".

Assim, o único indisponível continua a ser Pepe (tratamento), o que significa que Fábio Cardoso atuará ao lado de David Carmo, um estreante em clássicos.

Onze provável do FC Porto: Diogo Costa; João Mário, Fábio Cardoso, David Carmo e Zaidu; Otávio, Uribe, Eustáquio e Pepê; Evanilson e Taremi.