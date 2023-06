Oficial: confira o novo equipamento principal do FC Porto para 2023/24

New Balance revelou nova camisola dos dragões

Está revelada a nova camisola do FC Porto para a temporada 2023/2024.

"130 anos de história. Preparados para o futuro", escreveu a New Balance, revelando o novo equipamento.

"A simplicidade e a tradição dominam a camisola principal do FC Porto para a nova época, elaborada com uma estrutura em malha jacquard, um design que respeita a tradição azul e branca e finalizada com uma gola redonda, azul marinho, para um acabamento elegante, que também surge na manga", pode ler-se no site dos portistas.

Toni Martínez foi um dos jogadores do plantel de Sérgio Conceição que já envergou o novo equipamento.

"É sempre uma honra jogar perante os adeptos do FC Porto e mal posso esperar por vestir esta camisola, tão reconhecida, na próxima temporada para continuar a fazer história com este clube", atirou.

Leia também Ténis Sabalenka esperou na rede, Svitolina não a cumprimentou e o público assobiou Aryna Sabalenka, número dois mundial, qualificou-se esta terça-feira pela primeira vez para as meias-finais de Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada, ao vencer a ucraniana Elina Svitolina. Após o final, gerou-se um momento de alguma controvérsia, com a vencedora, bielorrussa, a ficar à espera da vencida, ucraniana, que não a cumprimentou, como já vem acontecendo ultimamente. Público de Paris não gostou do momento e voltou a assobiar uma atleta ucraniana