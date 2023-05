"Confio plenamente no Pepe, há áudios que o Conselho de Arbitragem poderá ouvir"

Declarações de Sérgio Conceição após o jogo com o Famalicão (3-2 após prolongamento), da segunda mão da semifinal da Taça de Portugal

Acusação de racismo de Pepe e desmentido de João Pedro Sousa: "Por onde quer que comece... É tanta coisa. O senhor veio aqui chamar mentiroso ao Pepe, disse que eu era mal-educado e mal-formado, mas afinal ele é que é. Disse que o jogo mais importante não era com o FC Porto mas sim a final do Jamor. Tinha expectativas muito altas e a desilusão é grande. Confio plenamente no Pepe, há áudios possivelmente do árbitro, que depois o Conselho de Arbitragem poderá ouvir, foi junto ao árbitro. É capitão da seleção, dos mais titulados, enfim, é falta de respeito, ele não estava lá para ouvir o que o Pepe ouviu."

Festejo e expulsão: "Em relação ao festejo, fiz exatamente a mesma coisa que um atleta que fez o segundo do Famalicão fez a festejar virado para os nossos adeptos, para os Super Dragões. Eu não falei com ninguém, foi com os punhos fechados e foi por isso que fui expulso. Fui dizer que esse jogador foi mal-educado, não só com o Pepe mas também com os nossos adeptos, não falei mal, não chamei nomes. Foi exatamente isto que se passou. Anjinhos, ou diabos com cara de anjos, estou farto deles. Estou farto de hipocrisia. Não tenho que duvidar do meu jogador e sei o que eu disse a esse treinador."