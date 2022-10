"Confiança do míster Conceição tem sido muito importante para Eustáquio"

Stephen Eustáquio, jogador do FC Porto

Irmão de Stephen Eustáquio em declarações a O JOGO.

Foi em Barcelos, contra o Gil Vicente, que Stephen Eustáquio somou a primeira titularidade da época. Desde então, não mais largou a vaga no meio-campo - só descansou frente ao Anadia, na Taça de Portugal -, fruto do trabalho que faz "dentro e fora de campo".

"Percebe o que tem de melhorar para poder jogar mais. Para que um jogador possa estar neste nível, há muitas coisas que acontecem por trás das câmaras e a confiança do míster Conceição tem sido muito importante", explica Mauro Eustáquio, irmão do jogador do FC Porto.

Quem também parece ter ficado convencido com as qualidades de Stephen foram os adeptos portistas, que aplaudiram o médio após a expulsão no clássico. "Na altura nem se deve ter apercebido, mas, ao ver depois, deve ter sabido bem. Ele só pensa em dar tudo pelo FC Porto", finaliza o irmão.