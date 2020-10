Confiança do FC Porto em Martínez está bem refletida na cláusula: confira o valor

O contrato de cinco temporadas contempla uma cláusula de rescisão entre as mais altas do plantel

A confiança do FC Porto em Toni Martínez ficou também patenteada na cláusula de rescisão: 50 milhões de euros. O avançado espanhol, anunciado anteontem pelos azuis e brancos, foi contratado por 3,5 milhões de euros ao Famalicão e fica assim entre os mais "bem protegidos" do plantel.

Com valores mais altos do que os do jogador de 23 anos estão os contratos de Otávio, com uma cláusula de 60 milhões de euros, e de Luis Díaz e Shoya Nakajima, ambos blindados por 80 milhões de euros. Entre estes, refira-se, é o médio brasileiro quem está mais próximo do fim do contrato, que expira a no fim desta época.

Já Toni Martínez comprometeu-se com o FC Porto por cinco temporadas e tem uma idade que, pelo menos, abre perspetivas de alguma margem de progressão. Os 14 golos que o espanhol apontou em 39 jogos pelo Famalicão na última época traduziram-se no melhor registo da carreira a nível sénior.

Por outro lado, o facto de já estar adaptado ao futebol português poderá atenuar a desvantagem de ter sido o último avançado a chegar a uma frente de ataque remodelada quase na totalidade.