Confederação da Ásia coloca Taremi na elite do continente

Mehdi Taremi, avançado do FC Porto

Avançado do FC Porto foi eleito um dos seis jogadores daquela confederação que mais brilharam na Europa em 2021/22.

Taremi foi eleito pela Confederação da Ásia (AFC) como um dos jogadores provenientes daquele continente que mais brilharam no futebol europeu em 2021/22.

O facto de ter sido o melhor marcador do FC Porto (26 golos), assim como o melhor assistente (16), colocou o camisola 9 num lote de elite, juntamente com Son (Tottenham), Furuhashi (Celtic), Shomurodov (Roma), Kamada e Hrustic (ambos do E. Frankfurt).

Noutro âmbito, Mehdi viu-se envolvido em nova polémica. Face aos rumores que apontam Carlos Queiroz a um possível regresso ao comando da seleção, vários jogadores expressaram publicamente o apoio ao atual técnico, Dragan Skocic, o que gerou discórdia. Taremi condenou a mensagem, que considera ter sido elaborada "por interesses pessoais, causadores da divisão da equipa em dois grupos".