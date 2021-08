Conceição explica Wendell e a situação em Famalicão: "Isto não é o FC Sérgio Conceição"

Treinador do FC Porto em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo frente ao Marítimo, na Madeira, agendado para as 18h00 de domingo.

Famalicão e Wendell: "Eu não reclamo de nada. Isto não é o FC Sérgio Conceição, é o FC Porto, sou empregado do FC Porto, o que posso sugerir é o ajuste do nosso plantel, esse equilíbrio é importante. Os jogadores não vêm jogar para o meu quintal, vêm para jogar no clube. Qualquer jogador pode ir a minha casa, ter uma refeição, mas nada mais do que isso. Eu queria contar com jogadores de um nível de seleções, mas temos a nossa realidade. Dentro de duas ou três opções, este jogador, por sinal, já tinha sido falado e discutido pelo engenheiro Luís Gonçalves, - foi ele que me falou dele e foi ele que falou com o Wendell -, mas não esta semana, já há mais de um mês. Lê-se muita coisa que não é verdade."

Situação com Luís Gonçalves em Famalicão: "O que se passou em Famalicão foi a frustração de um treinador que sofre um empate depois de um jogo em que fizemos o suficiente para não sofrermos golos. Aconteceu o primeiro de bola parada e o segundo depois dos 90 minutos. É a frustração. É um erro individual, mas que eu falando com os meus jogadores nos dias a seguir ao jogo, digo que são erros que eu também cometo. Os erros fazem parte da nossa vida e do nosso trabalho, há que assumi-los, trabalhá-los e corrigi-los. É a frustração e emoção de estar num jogo. Acredito que para quem está a comentar o jogo seja muito mais fácil, mas eu vivo as emoções fortes e ganhar mais vezes é um sentimento muito melhor. Não justifica a imagem que deu, mas temos uma relação fantástica, o que escrevem é a maior mentira que podem dizer. Quem me conhece e está aqui connosco sabe a relação que tenho com o engenheiro, é muito boa, tem vários pontos em que comungamos das mesmas ideias: amor ao FC porto, dedicação, ambição de fazer mais e melhor."