Conceição voltou a não contar com quatro a um dia do FC Porto-Estoril

O último treino do FC Porto antes da receção ao Estoril, da 24ª jornada da Liga Bwin, realizado, como é habitual, no centro de treinos do Olival, voltou a não contar com a presença de quatro jogadores.

Assim, informou o clube azul e branco, que Francisco Meixedo (treino integrado condicionado), João Marcelo (tratamento), Galeno (tratamento) e Evanilson (tratamento) não entraram nas contas de Sérgio Conceição, nesta quinta-feira.

Recorde-se que Sérgio Conceição voltou a não falar com os jornalistas antes de uma partida, tendo a habitual conferência de imprensa de antevisão sido cancelada.