Conceição volta a falar em "azia" e deixa esta reação ao sorteio da Liga Europa

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na antevisão ao encontro da Taça da Liga com o Rio Ave, agendado para as 21h00 de quarta-feira. Dragões já não têm hipóteses de seguir para a final four.

Lázio como adversário na Liga Europa: "Tenho alguma azia ao falar da Liga Europa. Estou habituado a estar na Liga dos Campeões. O adversário é a Lázio, se perguntassem à maioria dos adeptos do futebol, todos pensariam que seria um jogo da Liga dos Campeões. Será mais um jogo do FC Porto na Europa, contra uma equipa boa. Como temos feito ao longo da história do FC Porto, para dar uma demonstração da força do clube."

Jogo com o Benfica, da Taça, aproxima-se: "Ainda não pensei nada, zero. Até seria estúpido. Ainda falta. Não podemos programar a médio prazo aquilo que será o jogo com o Benfica, temos de olhar para a semana, para aquilo que serão os próximos jogos, principalmente o jogo frente ao Vizela e, claro, o de amanhã. Vamos estar ao máximo, dar tudo pela vitória, mas também temos de ter gestão."