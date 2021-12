Conceição volta a abordar expulsão de Wendell e deixa uma revelação

Declarações do treinador do FC Porto na antevisão ao jogo com o Braga, domingo, às 20h30.

Sérgio Conceição voltou a falar de Wendell, lateral brasileiro que foi expulso frente ao Atlético, na terça-feira passada, na derrota (1-3) frente ao Atlético, que ditou o adeus à Champions.

"Para os comentadores há sempre uma reação não positiva, porque não lidam comigo diariamente. O que faço é analisar factos. Se querem uma análise correta e de acordo com o que vejo no jogo, tenho de dizer o que se passou. Sentimos mais dificuldades ao ficar sem um jogador que tinha entrado e era importante para a equipa. É o primeiro a saber que não foi uma atitude boa para o que queríamos para o jogo. Foi um dos fatores que ajudou a que não tivéssemos sucesso no jogo, mas a culpa é de todos", afirmou o técnico na antevisão ao jogo com o Braga, deixando uma revelação. "Posso dar-vos uma novidade: Wendell vai ser titular, podem escrever".

Após o encontro com os colchoneros, Conceição afirmou que o ex-Bayer Leverkusen cometeu uma "infantilidade".