Conceição: "Vizela? A história será diferente do jogo da liga, até treinámos penáltis"

Declarações do treinador do FC Porto em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Vizela, relativo aos quartos de final da Taça de Portugal, agendado para esta quarta-feira

Comparação com o último jogo com o Vizela: "São jogos completamente diferentes. Pode-se falar do comportamento do Vizela. Tem sido uma equipa positiva, a fazer um campeonato razoável, com uma equipa técnica conhecedora da força do clube, especialmente a jogar em casa. Espera-nos um jogo distinto daquele que tivemos na liga [vitória por 4-0]. Sobretudo num período difícil pelo que atravessamos, a nível de lesões, jogadores condicionados, que não nos permite estar na máxima força."

"Aquilo que esperamos é um jogo de grau de dificuldade superior. Na Taça de Portugal, como sabem, tudo pode acontecer num jogo a eliminar. A história do jogo pode ir para caminhos diferentes se não estivermos no máximo. Se estivermos ao nosso nível, podemos conseguir a passagem [às meias-finais da Taça de Portugal]."

Lesões: "Nenhum jogador [que tem surgido no boletim médico] está recuperado."

Evitar surpresa: "Preparámos o trabalho que fazemos diariamente em função deste jogo, percebendo que a história vai ser diferente daquele que tivemos no campeonato. Treinámos inclusive penáltis, o que pode acontecer. Estamos alertados para a possibilidade de ir a um prolongamento. Temos respeito máximo pelo Vizela. Teoricamente, somos a equipa mais forte. Não fugimos dessa responsabilidade."

Vizela com poucas derrotas em casa: "É uma equipa com alma, com identidade muito própria, com adeptos muito apaixonados. Uma equipa técnica bem identificada com isso. Observamos vários jogos do Vizela em que, na parte final, teve essa tal alma, que lhe valeu pontos."

Desgaste físico preocupa: "Temos de estar habituados a jogar de três em três ou de quatro em quatro dias. Faz parte da vida destes clubes, que normalmente têm um percurso adiantado nas competições. Em função do que atravessamos, falo de lesões e indefinições, nota-se mais a proximidade dos jogos. Estamos aqui para encontrar soluções, escolher o melhor 11 e passar esta eliminatória."

FC Porto mais imprevisível: "A equipa tem nuances no jogo que podem suscitar esse pensamento, nomeadamente na dinâmica ofensiva, sendo mais rica e mais difícil para o adversário travar. Tem a ver com o trabalho feito aqui e com os jogadores à disposição."