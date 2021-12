Conceição: "Já estou com azia, pior fico se falar na Liga Europa"

Declarações do treinador do FC Porto em reação à derrota (1-3) contra o Atlético Madrid, no último jogo no grupo B da Liga dos Campeões, no Estádio do Dragão

Sensações: "Este jogo foi a imagem do que foram os nossos jogos no grupo. Devo salientar que disputamos os oitavos até aos 90 minutos, num grupo onde estavam equipas com mais títulos e candidatos na prova. Para aquilo que produzimos até à expulsão do nosso jogador [Wendell], foi o suficiente para estar a ganhar. Não fomos eficazes, falhámos golos em momentos importantes."

Play-off da Liga Europa: "Não é o momento para pensar na Liga Europa. Se já estou com azia, pior fico se falar na Liga Europa. O futebol é um recomeçar constante. A partir de amanhã, vamos preparar o jogo com o Braga. O principal objetivo é o campeonato. Temos mais objetivos na época, mas a seu tempo falaremos da Liga Europa."

Elogios e agradecimento: "Excetuando o momento em que o Wendell perdeu a cabeça, o resto foi de dedicação, ambição e determinação. Sei que os adeptos não querem agradecimentos da parte do treinador, mas vitórias, tal como eu. Aproveito para agradecer o apoio no final do jogo. É incrível como ficaram tantas pessoas para aplaudir o trabalho dos jogadores. É sinónimo de respeito pelo que fizemos e de reconhecimento dessa ambição no próprio jogo e de tentar tudo para chegar aos "oitavos", que, infelizmente, não conseguimos."