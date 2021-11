Conceição: "Vamos a Inglaterra fazer o jogo que pode ser decisivo para a passagem"

Declarações do treinador do FC Porto, esta terça-feira, em conferência de antevisão ao duelo com o Liverpool, relativo à penúltima jornada do grupo B da Liga dos Campeões

Grujic opção para o meio-campo: "A presença dele aqui [na conferência] não significa que vá jogar. Obviamente que o Marco é um jogador extremamente forte fisicamente, tem volume de jogo bastante interessante, tem melhorado algumas coisas que achávamos importantes para a dinâmica da equipa. É um dos cinco jogadores para o meio-campo que está bem, é uma opção. Fico contente por ter qualidade e quantidade nesse lugar."

Atenção à falta de agressividade no Dragão contra o Liverpool: "Esse jogo passou e analisámo-lo. Para fazer faltas, é preciso chegar a tempo. Por vezes, quando estamos mal posicionados, nem perto chegamos dos adversários. Não temos que ser só agressivos em duelos ou quando se tem a bola. Tem a ver com os movimentos, as decisões, as conclusões. É uma das características que está presente nas melhores equipas do Mundo. Têm capacidade de posse, mudam o ritmo e, ao mesmo tempo, conseguem ser verticais a atacar, não cedendo muitas chances aos rivais."

Agressividade como estilo de jogo: "Desde que cheguei ao FC Porto, e já na minha passagem pelo Nantes, faço-o e promovo-o muito. Acho que é uma forma de estar mais perto de ganhar jogos. Acho que o individual surge quando o coletivo é forte. Não fomos uma equipa coletivamente forte no jogo contra o Liverpool no Estádio do Dragão. Vamos pensar num jogo diferente. Não é fácil jogar contra equipas inglesas, mas demos uma resposta muito capaz contra o Chelsea [na última edição da Liga dos Campeões]. Vamos a Inglaterra fazer o [Conceição acentuou o artigo definido] jogo que pode ser decisivo à nossa passagem."

Buscas à SAD do FC Porto com influência na equipa: "Olhamos para o nosso trabalho, para o nosso foco. Tudo o resto, falar do futebol e não de futebol, não quero."