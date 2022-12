Conceição usou duas braçadeiras: "Fiquei com receio que fizesse o mesmo que Manuel Mota"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após a goleada na receção ao Arouca, 5-1, na 14.ª jornada da Liga Bwin.

Tinha duas braçadeiras? "Momentaneamente, como vivo o futebol de forma tão apaixonada, pensei que não tivesse braçadeira, fui meter mais uma e realmente vi que meti uma segunda. Entretanto tirei. Estava com algum receio que o Tiago Martins fizesse exatamente o mesmo que o Manuel Mota fez. Não queria ter segundo cartão amarelo pelo mesmo motivo e foi por isso. Homem prevenido vale por dois, daí momentaneamente ter uma segunda braçadeira. No calor do jogo meti a braçadeira. Vi que realmente tinha duas, depois tirei uma e fiquei só com uma. Mas momentaneamente tive duas, é verdade. Duas braçadeiras."