Conceição: "Umas vezes foi por culpa própria, outras foi culpa de terceiros..."

Declarações do treinador do FC Porto, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Vitória de Guimarães, marcado para este sábado (18h00) e referente à última jornada da Liga Bwin.

Sérgio Conceição fez a antevisão ao jogo com o Vitória, da última ronda do campeonato. Os dragões partem com dois pontos de desvantagem para o Benfica e esperam por um desaire das águias frente ao Santa Clara para festejarem a conquista do título.

O treinador falou sobre alguns dos percalços da equipa, que a colocaram a correr atrás do prejuízo. "Tivemos jogos numa boa posição para o ganhar. Esta segunda volta está a ser melhor do que a do ano passado. O início foi mais difícil, mas faz parte da evolução. Umas vezes foi por culpa própria, outras foi culpa de terceiros. Há coincidências. Não queria entrar muito por aí. Todos os jogos em que perdi pontos ficaram-me na cabeça. Esse campeonato foi um pouco por aí: começámos de uma forma não muito consistente. Sinto que estamos mais maduros. Estamos com uma boa manha, com esperteza, se precisamos de baixar ou aumentar a intensidade."

"Há jogos na época que não foram tão positivos. No dito campeonato dos grandes, estamos à frente. É porque não fizemos bem as coisas contra equipas teoricamente mais acessíveis, mas já falámos disso", disse ainda. "Fomos resilientes na nossa forma de estar, faz parte do ADN desta equipa. À medida que íamos perdendo pontos, ficava mais difícil. Não fizemos tudo bem. Passámos sempre a barreira dos 80 pontos. Já fomos campeões com 85, mas não jogamos sozinhos. Tivemos adversidades, muitas vezes com uma terceira equipa", vincou.