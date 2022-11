Conceição: "Um jogador do Mafra pontapeou a bola para fora e nem uma repreensão..."

Declarações de Sérgio Conceição na antevisão ao jogo com o Boavista, marcado para as 20h30 de sábado.

Já sabia que ia ser expulso quando pontapeou a bola, no jogo com o Mafra? "Eu faço as coisas de uma forma instintiva. Pontapeei... Estou a lembrar-me de um jogador do Mafra que foi apanhado em fora do jogo e pontapeou a bola para fora e nem uma repreensão. Não fazia a mínima ideia. Pensei só em mostrar algum desagrado. O Grujic estava no meu enfiamento, sofreu uma falta feia, mais uma, em que o árbitro nada assinalou. Eu sou da opinião que temos bons árbitros, excelentes árbitros, em Portugal, mas há muito a melhorar. Não me estou a vitimizar. Não sou um treinador fácil para árbitros e equipas adversárias. Daí toda a campanha. Não fui um jogador fácil para os meus treinadores. Mudar não vou. Posso estar mais 10 ou 15 anos no futebol, eu não mudo. As pessoas não mudam. Podem corrigir e eu tenho de corrigir alguns excessos."