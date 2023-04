Conceição, um clássico de sucesso que supera Janos Biri e Jorge Jesus

Treinador do FC Porto é o mais bem sucedido nos jogos grandes.

São desafios históricos de exigência máxima, são especiais para os adeptos e são dominados por Sérgio Conceição como nenhum outro: com o triunfo por 2-1 na Luz, o treinador do FC Porto reforçou o primeiro lugar no topo dos mais bem sucedidos nos clássicos em toda a história do futebol português.

A lista contempla os treinadores que disputaram, no mínimo, 20 jogos entre FC Porto, Benfica e Sporting, com Conceição a somar 54% de triunfos em 37 clássicos.