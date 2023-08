Conceição tinha a chave do cofre: O JOGO revela os segredos do golo da vitória

Treinador pôde ir ao balneário durante o intervalo no jogo com o Moreirense, uma vez que este estava localizado fora da zona técnica, e dirigiu-se em específico a Eustáquio e Pepê, obreiros do tento de Wendell.

A primeira vitória do FC Porto na edição 2023/24 da I Liga, amealhada em casa do Moreirense (2-1), nasceu de muito suor e crença dos jogadores, mas, sem retirar a devida importância a esses fatores, seria redutor atribuir-lhes, isoladamente, a conquista dos três pontos pelos azuis e brancos.

A chave da reviravolta foi entregue aos dragões ao intervalo, ainda antes de surgir o golo dos anfitriões - marcado aos 51" -, e o portador da mesma foi Sérgio Conceição, autor de um esboço que teve reflexo perfeito no lance do segundo golo, apontado por Wendell, mas arquitetado por Stephen Eustáquio e Pepê. Curioso? O JOGO descodifica todos os passos, mas é necessário irmos por partes.