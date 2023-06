Sérgio Conceição: "Tenho mais um ano de contrato com o FC Porto, não há discussão aqui"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do ​​​​​​​FC Porto, após a conquista da Taça de Portugal, na sequência da vitória por 2-0 na final frente ao Braga.

FC Porto acaba a época com 12 vitórias seguidas. Essa sequência faltou no campeonato? "Sim, acho que num momento ou outro, se demonstrássemos o que demonstrámos hoje, estaríamos a festejar o quarto título. Foi uma época muito boa do FC Porto, sempre muito competitivo em todas as competições e não esquecer que, depois de perder o campeonato na última jornada, preparar uma Taça não é fácil. Tínhamos qualidade para fazer algo diferente na primeira volta, mas já passou, não há nada a fazer. Hoje mostrámos que o FC Porto não abdica, num jogo que tinha de ser decidido hoje, dos seus princípios. Os jogadores foram fantásticos".

Promete que vai continuar no clube? "A questão é do estúdio d'A Bola? É o Fernando Guerra que perguntou? Que pergunta é essa? Tenho um ano de contrato, não há discussão aqui".

Há pouco disse que amanhã veria o futuro... "Posso desfrutar de uma conquista? Deixe os adeptos, eles não perguntaram nada. Já disse o que tinha a dizer. É tão importante valorizar o que fizemos hoje... Enfim".

E quanto ao mercado, espera contratações? "Eu sei que o mercado é mais apelativo, até que porque na maioria da imprensa escrita, excluindo O JOGO, a manchete era de uma saída de um jogador acima da média, como o Ugarte, o que no nosso país é normal... Temos de saborear este título, numa época onde em quatro títulos, conseguimos três".

O FC Porto é a grande potência de Portugal? "Acabou de o dizer? Seis [títulos] em cinco... Não é a grande potência, é um clube historicamente habituado a ganhar, especialmente nos útimos 40 anos. Somos pagos para fazer o nosso trabalho e se queria ganhar seis em seis, claro. Estou feliz pela Taça, mas pelo que demonstrámos, se fôssemos mais consistentes, eram seis em seis. Há que planear, trabalhar e estarmos da mesma forma enquanto equipa".