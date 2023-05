Conceição: "Temos o melhor árbitro português no nosso jogo"

Declarações do treinador do FC Porto na antevisão ao jogo com o Vitória, marcado para as 18h00 de sábado.

Quem merece mais o título: "Nós estamos a fazer o nosso trabalho. Amanhã saberemos o que vai acontecer. Isto do merecer ou não merecer... Não há mais nada a dizer."

Santa Clara na Luz: "Espero que o Vitória faça um jogo dentro do que tem feito nos últimos jogos, que os tem ganho, e espero que o FC Porto esteja à altura dentro de um jogo que vai ser difícil. Vamos ter de estar muito concentrados quando tivermos e não tivermos a bola para ganharmos o jogo. O que se passa noutro campos, nunca falei de outras equipas."

Soares Dias no Dragão e Rui Costa na Luz: "Temos o melhor árbitro português no nosso jogo [Artur Soares Dias]. Dos outros jogos não falo."