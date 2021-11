Conceição tem recorde na mira e pode batê-lo no Milan-FC Porto

Triunfo em Milão seria o 17.º do treinador na Champions. Ninguém venceu mais vezes pelos dragões

Entre Taça e Liga dos Campeões, foram 24 os treinadores que já orientaram o FC Porto na mais importante prova de clubes da Europa, sendo Sérgio Conceição um dos dois que mais vitórias somaram na competição em representação do emblema azul e branco.

O atual homem do leme conta 16 triunfos, tantos como Jesualdo Ferreira (entre 2006 e 2010), e está a um de estabelecer novo recorde. Ou seja, caso os dragões batam hoje o Milan, no mítico San Siro, Conceição passará a ser o técnico com mais vitórias pelo clube da Invicta na Champions.