Conceição: "Taremi mais descaído do que é habitual? Não fiquei contente..."

Declarações de Sérgio Conceição, treinador portista, após o ​​​​​​​Sporting-FC Porto (1-2), partida relativa à 20.ª jornada da Liga Bwin.

Taremi esteve mais descaído em campo do que é habitual: "Ele tem esse espírito. Se fiquei contente, não fiquei, porque não era o que estava programado, até porque jogámos com Taremi e Pepê nas suas costas. Queríamos ter uma referência no ataque, mas por vezes ele descaiu em demasia. Na primeira parte não chegámos com outro peso ao último terço por causa disso. Ele tem uma capacidade de resolver um jogo e não quero realçar ninguém. Realço o grupo de trabalho, a começar pelo Fernando Andrade, que ficou de fora, e o Samuel Portugal".

Arrependeu-se das substituições que fez? "O problema é que sentirmos que estamos a ganhar 1-0 num jogo importantíssimo, não esquecendo a densidade competitiva que temos, a prova disso é que além o Matheus [Uribe] e o Galeno saíram magoados, juntando-se aos seis que temos magoados. O que fui vendo teve a ver com essas debilidades físicas e controlar a largura do Sporting, daí as substituições que fiz".