Sérgio Conceição suspenso por um jogo após expulsão na Madeira

Funchal, 01/02/2023 - O Marítimo recebeu esta noite o Futebol Clube do Porto no Estádio do Marítimo, em jogo a contar para a 18ª jornada da I Liga 2022/23. EXPULSÃO DE SÉRGIO CONCEIÇÃO (Helder Santos/Global Imagens)

Treinador não estará no banco com o Vizela. Adjunto Vítor Bruno também apanha um jogo de castigo.

Sérgio conceição foi suspenso por um jogo pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol na sequência do cartão vermelho visto contra o Marítimo. Como tal, não estará no banco na receção ao Vizela, tal como o seu adjunto Vítor Bruno, igualmente suspenso por uma partida.

Fábio Veríssimo, árbitro da partida, justificou a amostragem do cartão vermelho com o facto de o treinador do FC Porto lhe ter chamado "fraco". "Após a amostragem do cartão amarelo dirigiu-se a mim dizendo 'és fraco'", detalhou o árbitro do encontro no seu relatório, cujo excerto faz parte do mapa de castigos do Conselho de Disciplina da FPF.

Sendo assim, Conceição não estará no banco com o Vizela, mas já poderá orientar a equipa nos quartos-de-final da Taça de Portugal, em Viseu, e no clássico com o Sporting, no próximo fim de semana.