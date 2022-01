Conceição supera Amorim e Ricardo Soares e é eleito treinador do mês

Excelente percurso do FC Porto em dezembro premiado.

Sérgio Conceição venceu o Prémio Vítor Oliveira, destinado ao melhor treinador do mês, dezembro neste caso. Os quatro triunfos alcançados pelo FC Porto, com 11 golos marcados e apenas um sofrido, no período em questão, foram valorizados pelos treinadores da Liga BWIN

Conceição reuniu 31,94% dos votos, superando, Rúben Amorim (Sporting) e Ricardo Soares (Gil Vicente), que reuniram, respetivamente, 26,39% e 21,53% das escolhas.

O FC Porto, refira-se ainda, lidera de forma isolada o campeonato, cumpridas que estão 17 jornadas, com três pontos de vantagem para o Sporting.