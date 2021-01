Treinador do FC Porto soube da morte do jogador do Alverca durante a conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Famalicão, reagindo imediatamente. Veja a reação.

Sérgio Conceição recebeu a informação da morte de Alex Apolinário, jogador do Alverca que havia sofrido uma paragem cardiorrespiratória, durante a conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Famalicão, agendado para as 21h00 de amanhã, sexta-feira.

O treinador do FC Porto prontamente enviou abraço sentido de condolências em nome do clube:

"O jogador do Alverca não resistiu, aproveito para mandar um abraço de condolências à família e amigos da parte do FC Porto", começou por dizer.

"E o meu sentimento... O futebol e a vida têm destas coisas. Um jovem acabar desta forma não é fácil para ninguém e aqui fica o meu abraço para a família e amigos", concluiu o treinador do emblema azul e branco.