Conceição sobre Toni Martínez: "Essa faca estava direcionada a alguém..."

Declarações de Sérgio Conceição na antevisão ao jogo com o Famalicão, marcado para as 20h30 de sábado.

Toni Martínez e a possível titularidade: "O Toni entrou com a faca nos dentes, como disse no final do jogo. É isso, tem de ser assim, independentemente de essa faca ir direcionada a alguém. [risos] Não me importa se jogam revoltados porque acham que merecem mais. Têm de jogar sempre dessa forma, se assim for estão mais perto de jogar mais minutos e de serem protagonistas. Tive a oportunidade de dizer ao Toni e ao grupo de trabalho: não são os golos, é a atitude dele no jogo, que tem de ser sempre assim. Para o Toni e para todos."

Pepe já recuperado: "É extremamente importante em todos os momentos no nosso clube e do grupo de trabalho. Muitas vezes esteve lesionado e foi para o estágio. É importante no balneário, no onze, no banco, na bancada... É o nosso capitão. E é um desafio grande. Manter um jogador de quase 40 anos a este nível, ao nível dos melhores do mundo, é desafiante para a equipa técnica e para o departamento médico. É um jogador excecional."