Conceição sobre Pepê: "Estou ainda mais feliz por ter dado a minha opinião positiva"

Treinador do FC Porto explica que o jogador ainda está num processo de adaptação.

Pepê ainda não se fixou como uma primeira opção para Sérgio Conceição, mas o treinador do FC Porto assegura esta feliz por ter o extremo brasileiro no plantel. Em declarações ao jornalista brasileiro Arthur Quezada, o técnico aponta para o natural período de adaptação.

"Está a correr bem a adaptação. É verdade que não tem tido muitos minutos, mas isso faz parte do processo de integração. Brasil foi sempre, no fundo, a alma do futebol em todos os aspectos, mas na Europa é diferente. Nesta competição e mesmo no campeonato português aquilo que é pedido aos jogadores é diferente e eles sentem isso. Tudo o que pensava do Pepê quando o indiquei para o FC Porto, estou ainda mais feliz por ter dado a minha opinião positiva sobre um jogador com uma tremenda qualidade", afirmou Conceição.

Pepê, 24 anos, é reforço dos dragões para esta temporada, depois de ter brilhado no Grémio. Participou até ao momento em sete jogos, com um golo marcado.