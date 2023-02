Conceição sobre os sete lesionados: "calendário apertado", "o bom sinal" e as "soluções"

Declarações do treinador do FC Porto, antes do confronto com o Sporting, marcado para este domingo (18h00) e referente à 20ª jornada da Liga Bwin

Estes problemas físicos que aconteceram são fruto de um calendário mais apertado ou consegue encontrar uma explicação? "É um bocadinho por tudo. O nosso departamento médico é muito competente, olhamos para todos os pormenores, mas às vezes não podemos evitar situações como a do Eustáquio, que sofreu uma pancada no joelho, num jogo. O Fábio Cardoso também se lesionou na véspera do jogo com o Ac. Viseu e também não era de prever. E há algumas que acontecem pela tal fadiga num calendário apertado, com uma densidade competitiva muito grande. Estamos preparados para a recuperação dos jogadores e para o que é essa agenda apertada, que também é bom sinal, sinal que estamos em todas as provas. Faz parte. Em cinco anos e meio, é a primeira vez que acontece estar tanta gente de fora. O nosso histórico de lesões é bom, e este é um momento em que temos de passar. Olhamos para os que estão disponíveis para irmos à luta, olhamos para as soluções."

Pondera alterar a frente de ataque, talvez com o Pepê mais encostado a Taremi? "Não vou partilhar nada, tirando uma ou outra exceção. Não é normal dizer quem vai jogar e como vamos jogar. Com os mesmos jogadores posso jogar de formas diferentes. Os bons jogadores complementam-se sempre."