Declarações de Sérgio Conceição na sala de imprensa após a vitória em Barcelos, para a Taça de Portugal.

O jogo: "[Estou] satisfeito. [Foi] um jogo difícil, num dia não muito bom para a prática do futebol, com o campo pesado. [O relvado] estava em bom estado, mas pesado, pela chuva que caiu. É de enaltecer o esforço dos jogadores, dos meus e dos do Gil Vicente. Entrámos muito bem no jogo, fizemos um golo e tivemos ocasiões para ir para o intervalo com outro resultado. Na segunda parte, ajustámos uma ou outra coisa que achávamos que não estava tão bem. Permitimos ao adversário crescer um bocadinho no campo, mas sem criar grande perigo, tirando o remate do Lucas Mineiro ao poste. Fomos criando situações pelo Luis Díaz para dilatar o marcador. Conseguimo-lo na parte final. Não foi nada fácil, pelas condições do jogo e pela equipa que o Gil Vicente tem."

Luis Díaz: "Joga bem em diferentes posições, mas vem de uma realidade completamente diferente. Jogou hoje como segundo avançado. Jogando mais solto, vai mais ao encontro daquilo que é como jogador neste momento. Não é tão conhecedor a nível tático como o Corona e o Otávio, mas a posição de segundo avançado adequa-se a ele."

Regresso de Sérgio Oliveira, após teste positivo à covid-19: "Já o Otávio, na semana passada, contra o Farense, tinha vindo de uma situação igual. Temos um departamento médico e um fisiologista que está em contacto regular com os jogadores, com planos de treino adequados para cada um. Temos de perceber qual é o estado de saúde deles, para saber se podem receber ou não as cargas planeadas. Mas os jogadores infetados estiveram em casa a trabalhar. A prova do profissionalismo deles é que eles vieram como se não tivessem parado. Isso é mérito de quem trabalha no escuro."

Braga nas meias-finais: "A seu tempo falaremos. O Sporting de Braga está a fazer uma excelente época em todas as competições. Agora temos de descansar, porque, na segunda-feira [19:00], temos um jogo com o Rio Ave, para o campeonato."

Calendário: "Vamos olhar para cada um dos jogos a seu tempo. São todos jogos muito mediáticos, contra equipas que lutam pelos memos objetivos no campeonato nacional [Braga e Sporting], tendo ainda a Liga dos Campeões [Juventus] e a Taça de Portugal [Braga]. Nós gostamos de jogar contra grandes equipas, nesses palcos. Estaremos preparados, com certeza."