Conceição sobre Grujic: "Estava preparado o plano B, completamente"

Declarações de Sérgio Conceição após o empate a um golo.

Uribe ainda entrou para aquecimento, mas acabou por sair mais cedo do mesmo e dar lugar a Marko Grujic no onze inicial. Uma alteração que Conceição explicou após o jogo.

"Estava preparado [o plano B], completamente. Hoje, durante o dia, tive a oportunidadede falar com o Marko sobre a grande possibilidade de jogar, ele sabia o que foi preparado, fez parte dos treinos e da preparação deste jogo. Confiança total nos nossos médios. Tenho médios com grande qualidade, o Marko faz parte desse lote. Fez o seu trabalho, o que foi pedido. Fez de forma positiva, embora com um amarelo, mas ele e os companheiros fizeram um gradne jogo", destacou.