Conceição sobre a queixa do Benfica: "O que me admira é isto vir do Rui Costa"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador portista, em antevisão ao Paços de Ferreira-FC Porto, jogo marcado para sábado (20h30) e relativo à 29.ª jornada da Liga Bwin.

Processo disciplinar da queixa do Benfica: "Levo processos por tudo e por nada. Hoje vim aqui por respeito, porque vocês [jornalistas] já tinham vindo para cá. Caso contrário, provavelmente não faria a conferência, mas não era para fugir a questões. O meu silêncio iria provocar mais ruído... Estes casinhos, estes processos... Até trouxe aqui um excerto para vos dizer o que disse: 'Não tenho de entrar em detalhes sobre nomeações, mas as pessoas podem errar. O VAR é importante, mas atrás dele está uma pessoa ou várias. Elas podem errar como eu erro a fazer a equipa, todos erramos. Só não pode haver dois pesos e duas medidas. Cada um no seu papel, cada um no seu trabalho. Todos os intervenientes do jogo, estamos sempre no máximo. Falar neste ou naquele...'. Fui processado por dizer que quero todos estejam ao máximo. Vocês estão aqui a analisar as minhas conferências, e também podem errar, na análise ao treinador, ao jogo... Se errarem porque acontece, está tudo bem. O que me admira mais é isto ser levantado por um homem do futebol, meu ex-colega, habituado a ganhar dentro do campo, e não com estes casinhos. O que me admira é isto vir do Rui Costa. Estava aqui entalado."

Declarações do presidente do Paços de Ferreira: "Depende dos tais programas de autoajuda, a forma como comentam, as minhas palavras. Dá-se a importância que se dá dependendo de quem é. Eu acredito que seja um visado, eu, enquanto FC Porto. E tenho algumas pessoas que não gostam de mim, mas isso faz parte. Eu não agrado a muita gente, com certeza, mas isso é outra história. Não sei se vão abrir um processo pelas declarações de Schmidt sobre o VAR, bem mais agressivo do que eu. Tinha de ser falado, percebo a pergunta. Mas a mim, sinceramente, fiquei tão contente por falar de futebol noutras três questões e depois tenho de entrar um bocadinho em coisas que não dizem tanto respeito ao jogo. Não gosto. Daí por vezes o meu silêncio ou não ir às conferências, às vezes por protesto ou por coisas que se passam. Só mesmo em Portugal."

Devido aos casos e casinhos e aos jogos de bastidores, tem receio e a equipa também que possa haver um campeonato decidido fora do relvado? "A minha esperança é que não seja assim, que seja resolvido dentro das quatro linhas. E volto a dizer: erros toda a gente comete, mas que o que seja decisivo no final da Liga seja o que se passa dentro das quatro linhas entre duas equipas de futebol, em que uma tenta ganhar à outra. Isso é o mais importante e não estou a falar da terceira equipa de arbitragem, senão ainda levo outro processo. Volto a sublinhar o que disse. Abram-me um segundo processo. O segundo mil."