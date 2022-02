Conceição: "Senti falta de ataque ao espaço, algo em que o Luis Díaz é muito forte"

Declarações do treinador do FC Porto em conferência de Imprensa após o triunfo sobre o anfitrião Arouca (4-0), em jogo da 21.ª jornada da Liga Bwin

Falta sentida de Luis Díaz: "Senti, na primeira parte, alguma falta de ataque ao espaço, algo em que o Luis é muito forte. Temos outros jogadores, é preciso perceber as características dos que ficaram, nomeadamente o Pepe. É um jogador que gosta mais de ir para zonas interiores e não tanto, apesar de ser rápido, explorar a profundidade. O Galeno também é capaz de o fazer. Ele entrou porque faltava diversidade no jogo ofensivo. Treinámos algumas situações dependendo do melhor onze para enfrentar os adversários e com base no que somos como equipa."

Jogo decisivo com o Sporting: "Seria decisivo se fosse o último. Decisivos são todos os jogos, no sentido da importância. Podemos aumentar a vantagem para o Sporting, se vencermos, mas era importante estar focados no Arouca. Já estamos a pensar no jogo com o Sporting. Batalha após batalha para festejar o título no final."