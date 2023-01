Conceição sem dúvidas: FC Porto tem pela frente "uma das deslocações mais difíceis"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na antevisão ao jogo com o Casa Pia, marcado para as 20h30 de domingo.

Paragem para o Mundial e a de 2020, devido à pandemia: "São contextos diferentes. Trabalhámos muito nesse período em que tivemos em casa por essa maldita pandemia. Trabalhámos muito, mas sempre por videoconferência. Agora é claramente diferente, até porque estamos sempre juntos. Permitiu trabalhar outras situações com determinados jogadores, incluindo alguns elementos da equipa B e foi bastante interessante. Veremos no final da época o impacto. Poderá ter algo positivo para algumas equipas, e nós começámos bem o campeonato, até porque não foi uma paragem competitiva, tivemos a Taça da Liga. O importante é o que fazemos. No geral, não estamos habituados a uma paragem do género, a de 2020 foi diferente. Vamos ver no final e olhar de forma mais prudente para isto."

Depender de terceiros: "É a nossa obrigação, olhar para nós. Não é porque é bonito dizê-lo ou estar aqui a dizer algo que é evidente. Temos de olhar para o que somos e ganhar os nossos jogos. Não dependemos de nós e temos de ir atrás do prejuízo. Este jogo é importante para continuarmos a nossa caminhada e irmos à procura do primeiro lugar, mas também pela qualidade e capacidade do Casa Pia. Equipa extremamente bem montada e com bom espírito, conheço muito bem o capitão, o Vasco [Fernandes] foi meu jogador no Olhanense. Sente-se que é uma equipa ligada. O treinador teve um problema de saúde e a equipa uniu-se e os resultados também ajudaram desde a II Liga neste trajeto que tem feito com muita qualidade na I Liga. Vamos ver como vai estar o relvado, que pode dificultar a nossa vida, pela qualidade do nosso adversário. Temos a ambição muito grande de conquistar os três pontos importantes, numa deslocação que, para mim, é das mais difíceis e não estou aqui a querer criar cenários, temos de chegar lá, jogar e ganhar. Mas temos a humildade de perceber que é uma deslocação difícil."