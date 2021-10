Conceição: "Sei que alguns jogadores não estão tão bem oleados como outros"

Declarações de Sérgio Conceição na sala de imprensa, após a derrota (3-1) em casa do Santa Clara, que ditou o adeus do FC Porto à final four da Taça da Liga.

O jogo: "Uma concentração competitiva muito boa do Santa Clara. Entrámos bem no jogo, chegando ao último terço com uma outra situação em que podíamos definir melhor. Num lance em que me parece falta sobre Grujic e ele teve de sair, é canto e numa segunda bola o Santa Clara faz golo no primeiro remate. Isso moraliza a equipa adversária. Sofremos o segundo golo num erro individual, tivemos mais coração do que cabeça, acabámos por reduzir, com várias ocasiões antes, para no mínimo empatar o jogo. Mas o Santa Clara sempre dedicado e focado, há que dar mérito. O responsável sou eu, dentro da estratégia definida e da equipa que entrou em campo."

Reparo: "Defensivamente cometemos alguns erros que não são normais."

Entradas de Sérgio Oliveira Luis Díaz e Otávio: "Precisávamos de coisas diferentes no último terço. A entrada destes três jogadores, mais rotinados do que os outros, foi com o intuito de ir atrás do resultado, infelizmente não conseguimos."

Rotação: "Disse na antevisão que o grupo todo me dava garantias, independentemente de quem jogasse, para dar uma boa resposta. Também sei que alguns jogadores não estão tão bem oleados como outros, mas corri o risco de meter jogadores que no trabalho diário são muito sérios e dedicados. Não fomos competentes. Há que dar mérito ao Santa Clara, que fez um belíssimo jogo."