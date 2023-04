Conceição: "Se tivesse sempre esta atitude, o Paços dificilmente desceria de divisão"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador portista, após o Paços de Ferreira-FC Porto (0-2), jogo relativo à 29.ª jornada da Liga Bwin.

Análise: "Houve logo no início uma ou outra situação de erros individuais onde o Paços se aproximou da nossa baliza, depois tomámos conta do jogo, frente a um Paços organizado defensivamente e agressivo. Se o Paços tivesse sempre esta atitude, dificilmente desceria de divisão. Enfim, fomos procurando dar à equipa aquilo que achávamos ser a procura de espaço. Não foi fácil, estávamos à espera de uma coisa ou outra e era importante ter largura e espaço nas costas da defesa [adversária], o que fizemos muito bem, como no lance do Taremi, quando existe provavelmente aquela falta na área, mas tivemos outros lances de perigo. Devíamos ter ido para o intervalo em vantagem, o Paços deu uma boa réplica e esteve sempre concentrado. Na segunda parte, o Paços, com um jogador a menos, não é que facilitasse e temos de recuar ao jogo do Casa Pia, por exemplo, mas fomos inteligentes e pacientes a procurar o golo, que chegou, mas falhámos quatro ou cinco ocasiões claras. Mas foi uma vitória justíssima em que tivemos dinâmica em posse, o que não tivemos frente ao Santa Clara".

Momento entre a expulsão de Holsgrove e o golo do Martínez foi de calma: "Nós preparámos o jogo nesse sentido. O Vítor Bruno e o Dembélé são mais calmos do que eu e preparámos esta frieza e calma. Eu sou um bocado mais agressivo, mas eles não levam a mal. Isto também é um jogo de equipa técnica, todos têm um papel importante e neste caso o papel estava definido, no sentido de acalmar situações e perceber que estamos a fazer as coisas bem".

Há duas semanas, o FC Porto estava a 13 pontos do Benfica. Hoje está provisoriamente a um ponto: "Não muda nada, temos de ganhar os nossos jogos. Estamos a um ponto mas isso não diz nada, podíamos era ter um ponto a mais do que o adversário em maio. Depende dos pontos que conquistarmos até ao final".

Outras Ligas já tiveram líderes a cair. Isso traz confiança à equipa? "O alento e tudo aquilo que é motivação e confiança é aqui no trabalho diário, não noutras Ligas ou equipas. Temos qualidade e gente a trabalhar e a confiança vem daí, da nossa motivação. Não são os adversários que dão, é o nosso trabalho".