Conceição: "Se pensavam que me desmoralizavam com crónicas e comentários..."

Declarações de Sérgio Conceição, treinador portista, após o Benfica-FC Porto (1-2), clássico relativo à 27.ª jornada da Liga Bwin.

Ficou muito alegre após o apito final e saltou para os adeptos. O que vai na alma? Dizerem que o Benfica é "já campeão" é uma arma de incentivo? "Tudo conta. Para mim, o que conta mais é o que preparamos no campo, de acordo com a equipa que eu defino. Trabalhar estrategicamente o jogo, perceber onde nos podem magoar, onde podemos criar dificuldades... Eu gosto de ler, ver e ouvir o que se passa. Se pensavam que me desmoralizavam com algumas peças escritas e crónicas e comentários, não. Dá-nos a força que tem que dar, q.b. Depois do Inter, muitos destes jogadores são os mesmos que ganharam os últimos quatro títulos nacionais, é verdade. Falta-nos a Taça e vamos dar luta até ao fim pelo campeonato. O Benfica tem sido forte, o empolgamento é normal. Se isso nos dá força ou não, penso que quando o árbitro apita isso não tem peso. É um jogo importantíssimo em casa do rival e depois o que se cria à volta de um FC Porto fraquinho, como ouvi, um FC Porto apagado, com jogadores medianos... e um super-Benfica. Mas não podemos tirar mérito. Isso depende de quem escreve e comenta. Estamos a caminhar para o final e cada jogo ganha peso e dimensão. Perder pontos agora é proibido. Se agora está muito difícil, imagine se perdêssemos aqui".