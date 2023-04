Conceição: "Se estivermos constantemente a olhar para trás..."

Declarações do treinador do FC Porto na antevisão ao jogo com o Benfica, marcado para as 18h00 de sábado.

Pressão: "Era bom trazer um atleta nestes jogos também. Iam confirmar aquilo que eu vou dizendo. Não tudo, mas aquilo que vou dizendo durante a semana. Se nós caminhamos e estamos constantemente a olhar para trás, corremos o risco de tropeçar. É preciso avaliar, sim, a capacidade do Braga e do Sporting, que vêm atrás. Mas nós, FC Porto, temos de olhar para a frente. Essa pressão faz parte. Este é o discurso que tenho com os meus jogadores. Era bom trazer um atleta para isso, além de que me aliviavam três ou quatro questões (risos)".

Última deslocação Luz, onde carimbou o título: "São jogos, contextos e anos diferentes. Com ou sem os jogadores que cá estavam antes, não precisamos de pensar no peso emocional. Os duelos com as equipas mais decisivas temos ganho, como aconteceu com o Sporting, ainda com o Braga, em que ganhámos um e empatámos outro, sendo que perdemos com o Benfica. Mas os títulos não se ganham nestes jogos de grandes, há que olhar também para os não grandes, é uma caminhada".